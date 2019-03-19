Сегодня поэтесса Лина Костенко празднует день рождения

Лине Костенко, произведения которой переведены на английский, белорусский, эстонский, итальянский, литовский, немецкий, словацкий, французский и другие языки, исполняется 89 лет.

19 марта празднует свой 89-й день рождения одна из самых известных украинских писательниц современности Лина Костенко.

Она родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области. Родители будущей поэтессы были учителями и с ранних лет прививали ребенку высокие моральные, этические и эстетические вкусы, подавали литературные, фольклорные и исторические образцы для подражания. На всю жизнь Лина перед собой имела пример отца — Василия Костенко, полиглота-самородка (он знал 12 языков), педагога, который при необходимости мог на самом высоком уровне преподавать все предметы в школе.

Читайте такжеПорошенко поздравил Лину Костенко с 85-летием

Еще школьницей начала посещать литературную студию при журнале “Днепр”, который редактировал Андрей Малышко. В послевоенные годы Лина начала посещать литературную студию при Союзе писателей Украины.

Лина Костенко является автором более 15-ти поэтических сборников («Паруса», «Путешествия сердца», «Над берегами вечной реки», «Сад нетающих скульптур», «Река Гераклита»), романа «Записки украинского самасшедшего». За исторический роман в стихах «Маруся Чурай» была награждена Государственной премией им. Т.Г. Шевченко.

Лина Костенко - безоговорочный моральный авторитет для многих украинцев, ведь за свой век не запятнала себя компромиссами с какой властью. У нее всегда хватало смелости смотреть правде в глаза и говорить категорическое «нет» подлости, лжи, предательству. Ее поэзия - это позиция, поступок. Костенко подписывала в 1965 году письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. В 1966 году во время львовского судилища над братьями Горинями бросила им цветы. Впоследствии написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете «Литературная Украина» и делала множество других поступков, которые свидетельствовали об ее активной гражданской позиции. После этого она почти десять лет писала «в ящик», расплачиваясь за собственную принципиальность. Тогдашняя власть, поняв, что ее нельзя «приручить», лишила права печатать собственные произведения, что для поэта – почти смерть. Но она выстояла.

Молчание Лины Васильевны является чрезвычайно красноречивым. В то время, когда пространство, эфир невероятно засорен болтовней, она предпочитает молчать. Никакие искушения вызвать у нее соответствующую реакцию по поводу чего-то или кого-то - бесполезные. И это гордое молчание тоже является позицией.

Лина Костенко является почетным профессором Киево-Могилянской академии, почетным доктором Львовского и Черновицкого университетов.

Как известно, в 2005 году Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины со словами «Политической бижутерии не ношу!».

Писательница в 2015 году также присоединилась к гуманитарной акции «Второй фронт АТО». Лина Костенко передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил известную украинскую писательницу, поэтессу, общественную деятельницу Лину Костенко с Днем рождения. Об этом Глава государства написал на своей странице в Фейсбуке.

«Без сомнения, ее слово – «твердая сталь». Ее поэзия – откровенная и искренняя. Ее талант – исключительный и многогранный. Сегодня наша несравненная Лина Костенко празднует день рождения. Многая лета, Лина Васильевна!», – говорится в сообщении.

«Все против всех, все ни с кем не согласны»: Лина Костенко – о выборах

Молчание фигуры такого масштаба, как Лина Костенко, ошеломляет и впечатляет несравненно большей степенью, чем «всемирный гвалт» наших избирательных кампаний, шум (будто грохот пневмомолота или мотора самолета под самым ухом) политических разборок наших власть имущих и вообще все истерики, крики, вопли и злобные вопли. Об этом пишет редактор отдела истории газеты День Игорь Сюндюков.

По мнению автора, Лина Васильевна сама исчерпывающе точно объяснила, почему она сознательно отказывается выходить – и то не первый год – в токсичное украинское «публичное пространство»:

Прости мені, мій змучений народе,

Що я мовчу. Дозволь мені мовчать!

Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,

І тільки змії кубляться й сичать.

Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.

Злість рухає людьми, але у бік безодні.

«Лина Васильевна это исчерпывающе объяснила (последние две строки этого стихотворения – это просто блестящая характеристика украинских выборов-2019). А вот мы объясним самим себе, почему такая позиция первого поэта Украины (ее с абсолютным основанием можно назвать гражданской) не привлекает должного внимания общества?», – размышляет Игорь Сюндюков.

Стихи Лины Костенко (видео):