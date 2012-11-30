Лина Костенко отказалась от премии

"Лина Костенко отказалась от этой награды. Очевидно, она имеет на это право. И не обязана никому ничего объяснять. Тем более что тот образ жизни, который Лина Васильевна выбрала, давно показал ее отношение к наградам и рейтингам", - пишет газета «День».

Премия «Золотой писатель Украина» присуждается тем писателям-романистам, чьи произведения издавались тиражом 100 тыс. экземпляров (точкой отсчета был взят 2000 год).

В этом году лауреатами стали Юрий Мушкетик, Анатолий Димаров, Юрий Логвин, Мирослав Дочинец, Ирен Роздобудько, Юрий Винничук, Всеволод Нестайко, Иван Билык, Андрей Курков, Олег Черногуз, Мила Иванцова, Андрей Кокотюха, Люко Дашвар, Лада Лузина, Симона Вилар, Сергей Жадан и Оксана Забужко.