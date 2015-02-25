В Дебальцево вернулись 2 тысячи жителей
13:16, 25 февраля 2015Общество
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В Дебальцево после объявления режима прекращения огня вернулось около 2 тыс. жителей.
REUTERS
Об этом сообщил назначенный главарями террористической организации "ДНР" мэр Дебальцево Александр Афендиков, передает Би-би-си.
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Таким образом, население города теперь составляет около 7 тыс. человек: до начала боевых действий на Донбассе в городе проживали более 25 тыс. человек.
"Не работают детские сады, школы и другие учреждения. Город разрушен на 80%", - сообщил так называемый председатель города.
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