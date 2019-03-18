В Одессе задержали подозреваемых, которые выбросили из окна гражданина Финляндии

Злоумышленники вымогали у иностранца $2 тыс. за неразглашение тайны, порочащей его честь и достоинство.

В Одессе задержаны четверо злоумышленников, выбросившие со второго этажа жилого дома гражданина Финляндии, который в результате падения получил травмы ног.

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Как сообщили УНИАН отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вчера вечером сотрудниками полиции установлен круг лиц, причастных к указанному преступлению, произошедшему в Приморском районе города.

Всех злоумышленников задержали и доставили в Портофранковское отделение полиции для проведения необходимых следственных (процессуальных) действий.

По словам 36-летнего потерпевшего, злоумышленники требовали у него $2 тыс. за неразглашение личной информации о чести и достоинстве. Между ним и вымогателями произошла драка, во время которой его выбросили с балкона.

Как отмечается, по обращению иностранца открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство").

Все участники происшествия – местные жители в возрасте от 19-ти до 44-х лет – задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Расследование продолжается.

Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, злоумышленники, в числе которых трое состоят в родственных связях (братья), требовали у мужчины вышеназванную сумму за неразглашение информации о том, что потерпевший якобы является приверженцем нетрадиционной половой ориентации. Они уверяли, что у них якобы имеются соответствующие видеозаписи и шантажировали иностранца тем, что обнародуют «компромат».

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Одессе был госпитализирован гражданин Финляндии, которого выбросили с балкона второго этажа жилого дома. При падении с высоты мужчина получил перелом обеих пяток.

Установлено, что телесные повреждения иностранец получил, находясь в гостях в квартире местного жителя в центре Одессы – на улице Елисаветинской.

Подозреваемый вместе с друзьями, применив к иностранцу физическую силу, выбросили его с балкона квартиры, расположенной на втором этаже.

Предварительно указанное событие правоохранители квалифицировали по ст. 122 Уголовного кодекс ("умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести)".