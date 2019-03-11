В Одессе неизвестные заблокировали собор Рождества Христова для верующих и священников

По словам одного из прихожан, которых не пустили в церковь, вход заблокировали сторонники священника Виталия Сеника.

В центре Одессы группа неизвестных вторые сутки не допускает никого, в частности, священников, в Кафедральный собор Рождества Христова Православной церкви Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, группа людей, которые называют себя прихожанами, закрыла дверь в церковь, расположенную на улице Пастера, встала перед дверью и никого не пускает.

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Они заявили, что признают «только отца Виталия», многие вели себя агрессивно.

Как пояснили УНИАН люди, которые пришли сегодня в церковь на службу, с утра воскресенья они столкнулись с тем, что дверь заперта, а перед ней стоит группа с разными плакатами, в частности таким, как «Мы не хотим быть участниками узурпации церковной власти».

По словам одного из прихожан, которых не пустили в церковь, вход заблокировали сторонники священника ПЦУ Виталия Сеника, который выступил против епископа Одесского и Балтского Павла (ПЦУ).

К собору прибыли проукраинские активисты и секретарь Одесской епархии ПЦУ Теодор Оробец. Впрочем попытки открыть дверь оказались тщетными, как выяснилось, сторонники Сеника сменили замок.

В результате вечерняя служба в воскресенье и утренняя сегодня состоялись под открытым небом.

Как пояснил УНИАН председатель общественной организации «Украина - это мы» Виталий Голодок, к церкви не допускают, в частности, епископа Павла.

«Благодаря правильной позиции отца Павла, в Одесском регионе приходы стали переходить в ПЦУ. То, что происходит сегодня, мы расцениваем, в частности, как его преднамеренную дискредитацию», - отметил Голодок.

Он добавил, что вчера на место событий была вызвана оперативно-следственная группа и в Приморский отдел полиции Одессы написано коллективное заявление.

Как пояснил УНИАН представитель Одесского областного совета, конфликт в соборе происходит между настоятелем храма епископом Павлом и старшим священником протоиереем Сеником.

«Старший сын Виталия Сеника - Роман - является депутатом областного совета от «Оппозиционного блока». Он был замечен в соборе во время противостояния. Многие считают, что в конфликте имеет место денежный интерес этой семьи. В любом случае ситуация в регионе, таким образом, раскачивается», - сказал депутат облсовета.

По его словам, отец Павел отстранил Сеника, который отказывается подчиняться.