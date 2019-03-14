«Попытка номер пять». Депутаты вновь хотят установить цензуру в Интернете и неплохо на этом заработать

По сути новый документ – доработанная версия скандально известного законопроекта №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере» авторства депутата БПП Ивана Винника и депутатов-фронтовиков Дмитрия Тымчука и Татьяны Черновол, который уже дважды пытались рассмотреть в парламенте, но, к счастью, оба раза безуспешно.

Среди опасных норм того законопроекта, в частности, было введение такого понятия, как «технологический терроризм», которым фактически можно было бы признавать любое кривое слово в сторону властей в Интернете, а также возможность блокировать какой-либо веб-ресурс на 48 часов без решения суда – по представлению простого следователя правоохранительных органов.

Новый проект наступления на свободу слова носит витиеватое рабочее название «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения информационной безопасности Украины» - и, таким образом, даже в названии мало чем отличается от своего скандального собрата 6688, не говоря уже о драконовских нормах для провайдеров и владельцев интернет-сервисов, которые в нем заложены. Чем опасен этот документ – разбирался УНИАН.

Вместо решения суда – санкционный список СНБО

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом планируется создать реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций, в который будут включены доменные имена интернет-ресурсов, веб-адреса, по которым можно будет вычислить, откуда размещалась «запрещенная к распространению в Украине» информация. В реестр, который должно будет контролировать Министерство юстиции, по решению суда или на основании решения СНБО о применении санкций, смогут попасть сайты и интернет-сервисы, которые размещали у себя информацию, угрожающую интересам национальной безопасности, территориальной целостности, общественному порядку, а также ту, которая может спровоцировать беспорядки и преступления и подрывает авторитет правосудия. Квалифицировать «опасность» любой информации также предполагается безо всякого суда.

По словам эксперта по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяны Поповой, которая и опубликовала текст законопроекта на своей странице в Фейсбуке (по ее словам, ей слили информацию небезразличные нардепы Рады), документ сейчас как раз готовят к регистрации в парламенте, причем, пока безымянный документ собирались подать от имени тех же народных депутатов, которые зарегистрировали ранее законопроект 6688.

«Насколько мне известно, его [законопроект] также, как и в свое время 6688, хотели тихо внести в повестку дня и попытаться обменять голоса за него в обмен на голоса за языковой закон, который уже рассматривается. В случае его принятия, блокировки сайтов по решению СНБО в законопроекте фактически приравниваются к решениям суда и теперь провайдеры будут обязаны автоматически блокировать все сайты, которые значатся в решении СНБО, а их там уже более 200», - уточнила Попова.

Юрист, директор общественной организации «Платформа прав человека» Александр Бурмагин добавляет, что процедура блокировки сайтов по решению СНБО даже сейчас вызывает множество вопросов, так как до сих пор нет ясности в том, по какому принципу сайты попадают в перечень и как можно оспорить блокировку, ведь фактически о том, что тот или иной ресурс заблокирован, его владельцы узнают уже после того, как к нему был закрыт доступ.

Напомним, в настоящий момент по указу президента, на основании решения СНБО заблокированы десятки российских сайтов, блокировка эта осуществляется украинскими Интернет-провайдерами на основании закона «О санкциях».

Согласно новому законодательному «рацпредложению», максимальный срок блокировки любого ресурса до решения суда (по представлению следователя) – вместо двух суток в предыдущем законе – щедро заменили двумя месяцами. И, как предупреждают юристы, в последствии, из временной – путем бесхитростных манипуляций – блокировка сайта безо всякого суда может превратиться и в постоянную. «Возможно фактически вечное блокирование ресурса, ведь в законопроекте нет акцента о том, что следует блокировать только незаконную информацию. То есть, из-за наличия одной страницы с нежелательной и незаконной информацией могут заблокировать целый информационный портал», - уточнил Бурмагин.

В нынешней практике, по словам Бурмагина, решение о «нежелательности» информации базируется на лингвистической экспертизе СБУ, на которую в дальнейшем опирается следователь и на основании которой суд выносит решение. В новой версии закона вообще достаточно будет обращения следователя в суд (ждать решения суда при этом необязательно).

Кстати, в случае положительного решения какого-нибудь независимого и честного Печерского райсуда, любой Интернет-сайт может быть не только заблокирован на определенное судом время, но и обязуется удалить размещенную на нем информацию, которую следователи сочли «нежелательной».

Такие нормы со всей очевидностью ставят под угрозу свободу слова в стране. «В нынешней редакции принятие закона позволит в ручном режиме регулировать медиа-контент. Это может привести к тому, что вместо реально угрожающего нацбезопасности контента будет блокироваться контент, который нежелателен для власти или тех, кто будет контролировать исполнение этого закона», - говорит глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Техника для слежки за свой счет

Кроме того, отдельно в законопроекте прописаны технические требования для владельцев интернет-ресурсов и провайдеров. Так, провайдеры должны за свои деньги покупать и устанавливать оборудование, которое – внимание, это важно! – «соответствует требованиям Госспецсвязи и Службы безопасности Украины». При отсутствии такой техники, пропуск трафика компаниям-провайдерам придется осуществлять по договоренности с фирмой, которая необходимую технику уже закупила.

В качестве наказания за невыполнение этих требований владельцами грозит штраф в размере 0,3 процента от дохода за предоставление телекоммуникационных услуг за предыдущий календарный год, а в случае повторного нарушения в течение года – 1% от дохода, который владелец должен оплатить в течение месяца со дня вручения решения суда.

Эксперт рынка телекоммуникаций Александр Глущенко поясняет, что во время массовой блокировки российских соцсетей и новостных сайтов в 2017 году по решению СНБО подразумевалось, что технические средства для этого должно было предоставить государство, потому как не было четкого понимания, кто именно должен был их предоставить. По его словам, глубокая фильтрация трафика, которая и подразумевается вышеназванными ограничениями, требует установки дополнительного оборудования, через который этот трафик проходит. А вследствие его работы, соответственно, некоторые ресурсы (в данном случае, те, которые подлежат блокировке по решению СНБО) становятся недоступными. И как раз покупка такого аппарата за свой счет и не устраивает провайдеров.

«Провайдеры, в принципе, были «готовы» к возможности установки на своих площадках неких технических устройств, но эти устройства должны быть кем-то оплачены. И потому было два варианта - либо компания сама бы себе покупала такое оборудование, либо его бы оплачивало государство. В случае с последним, этого не случилось», - говорит Глущенко.

Тогда, впрочем, было проще: так как все заблокированные в Украине ресурсы находились физически за пределами Украины, решать проблему с ограничениями доступа пришлось только крупным провайдерам, обеспечивающим обмен траффиком Украины с зарубежьем. Тем же провайдерам, особенно, мелким, которые осуществляли обмен траффиком только внутри страны, ничего делать, в принципе, не пришлось (они покупают зарубежный интернет-траффик у крупных игроков рынка и перепродают своим пользователям). Новый же закон, если будет проголосован, коснется всех: ведь по нему блокировать доступ предполагается к любым сайтам и веб-страничкам, в том числе, физически находящимся в Украине.

Но архитекторы нового законопроекта своим законотворческим креативом решили не просто заложить фундамент для осуществления цензуры в Интернете, а и спроектировали прекрасные возможности для коррупции и финансовой наживы. По мнению Глущенко, не исключено, что пункт о самостоятельной покупке конкретного оборудования (которое «соответствует» требованиям Госспецсвязи и СБУ) может стать инструментом для внушительных заработков заинтересованных лиц – ведь после внедрения нового закона может выяснится, что то самое, «соответствующее», оборудование – окажется в наличии только на складах конкретных фирм, у конкретных людей и – по конкретной цене. Как это обычно бывает, у какого-нибудь очередного «сына гладковского».

Плюс, специальные требования по оборудованию – отличный инструмент для недобросовестной конкуренции на рынке Интернет-провайдеров. «В Украине около 6 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, которых можно смело назвать провайдерами, и у каждого из них – разные возможности. Если крупные компании, которые обслуживают тысячи абонентов, могут себе позволить спецсредства для блокировки и мониторинга трафика, то малые фирмы, соблюдая законодательство и имея все разрешения, обслуживают, например, только сельскую местность, где количество абонентов в разы меньше – соответственно, они не имеют таких средств. Поэтому могут быть нюансы, ведь может оказаться так, что блокировка ресурсов, которые действительно вредят государству и государственности, может использоваться как борьба с инакомыслием или с конкурентами. Все будет зависеть от того, как его будут трактовать», - говорит Глущенко.

И, действительно: теперь, получается, тем компаниям, которым нужных приборов на складе у поставщика, например, «не хватит», придется идти к каким-то своим конкурентам, у которых оборудование уже есть, пропускать траффик через него и, естественно, оплачивать эти услуги. А ведь решать, кому «хватит», а кому – нет, в условиях монополизации через «соответствие требованиям» - проще простого.

Но, кроме украинских сайтов, под запрет, согласно новому законопроекту, смогут попасть и те ресурсы, которые зарегистрированы или физически размещены за рубежом. А потому, имея на руках решения судов (которые редко осмеливаются перечить воле центральной власти), можно запретить возможность просмотра с территории Украины, например, резонансных журналистских расследований на Youtube о каких-нибудь свинарчуках или даже отдельный пост в Facebook об имуществе некоего Семочко.

«А пока в Украине для блокировки нет технических возможностей, СБУ [в случае принятия закона], насколько я понимаю, будет писать запросы к иностранным хостерам типа Facebook и других, и, ссылаясь на украинское законодательство и решения украинских судов, будут просить заблокировать тот или иной ресурс или конкретный аккаунт» -, говорит эксперт по вопросам кибербезопасности, исполнительный директор компании Berezha Security Константин Корсун.

Конечно, убежден эксперт, зарубежные сайты будут также и самостоятельно перепроверять эти данные, так как в США, например, более четкое представление о свободе слова, чем у нас. И, хоть те же американцы крайне щепетильны в вопросах свободы слова и информации, но все-таки с некоторыми просьбами о блокировке ресурсов там, возможно, будут считаться.

Между тем, у некоторых крупных провайдеров необходимое оборудование для осуществления Интернет-цензуры уже есть (со времен внедрения санкций против России), и, в случае результативного голосования Рады, другим провайдерам, помельче, не останется иного выбора, кроме как покупать «отфильтрованный» трафик у крупных конкурентов. А это – чистейшей воды недобросовестная конкуренция.

…Правда, и крупным игрокам, располагающим «инструментами цензуры», рано расслабляться и подсчитывать барыши: не ровен час, СБУ забракует уже установленное «железо». Дескать, не «соответствует требованиям».

Анастасия Заремба