Харьковский университет решился на эксперимент

По инициативе американского специалиста преподавание проходит в формате проектного обучения.

В НТУ "Харьковский политехнический институт" с февраля стартовал украинско-американский педагогический эксперимент.

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Об этом сообщили в вузе. В частности, к обучению студентов по предмету "Математическая статистика" привлекли лектора из США профессора Луиса Квинна. Участники эксперимента - студенты III курса специальностей "Компьютерные науки" и "Прикладная математика".

По инициативе американского специалиста преподавание проходит в формате проектного обучения. Студенты разделены на команды по 3-5 человек, каждая из которых по окончании семестра должна выполнить статистический анализ в определенной области (медицина, финансы, инженерия, маркетинг и т.п.) и представить прогнозы развития случайных процессов.