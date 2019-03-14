В Сейме Польши открыли выставку, посвященную Амине Окуевой (видео)

Окуеву убили возле Киева 30 октября 2017 в результате покушения.

В польском Сейме 13 марта открылась выставка 34 фотографий украинской военной Амины Окуевой.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Belsat.

Главным гостем мероприятия была Ирина Каминская - украинка с польскими корнями, которая рассказала историю своей убитой дочери. Амина Окуева участвовала во Второй чеченской войне, была участницей киевского Майдана, откуда она пошла на восточный фронт, где служил снайпером.

Читайте такжеОсмаев об убийцах Окуевой: они все будут найдены и наказаны

Ирина Каминская пришла по приглашению заместителя спикера Сейма Ришарда Терлецкого и депутата Малгожаты Госевской.

"В годовщину российской агрессии в Украине мы открываем выставку, посвященную одной из героинь борьбы за свободу и независимость Украины", - заявил Терлецкий.

Родители матери Амины Окуевои - поляки, которые жили на территории современной Украины, в 1930-х годах были депортированы советской властью на российский Дальний Восток. После окончания изгнания они поселились на Кавказе.

"Эта выставка создана, чтобы напомнить, что в Украине идет война. Каждая страна приобретает свободу только тогда, когда ее сыновья и дочери готовы жертвовать своими жизнями ради этого. И там, на войне, погибают лучшие сыновья и дочери украинской нации. Когда вы не можете купить человека, сделать ее рабом, то такого человека убивают. И именно поэтому они убили мою дочь. Потому что она была смелым человеком, который не боялся говорить правду агрессора. Те, кто умер за свободу - они живут, пока мы их вспоминаем", - сказала Каминская.

Окуеву убили возле Киева 30 октября 2017 в результате покушения.