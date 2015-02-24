Контрразведка СБУ предотвратила новые теракты на Харьковщине

Контрразведка СБУ предотвратила совершение новых диверсий и террористических актов в Харьковской области.

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, в связи с терактами в Харькове СБУ «проводит зачистку города и региона от диверсантов и террористов».

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При этом Лубкивский сообщает, что «контрразведкой СБУ предупреждено совершение новых преступлений задержанным в Харьковской области гражданином "К" 1971 г.р., который осуществлял поиск объектов для совершения диверсий и террористических актов, а также собирал и передавал по заданию боевиков в штаб т.н. ДНР информацию о движении и составе военных железнодорожных эшелонов, которые прибывали и передвигались по территории Купянского и Боровского районов Харьковской области».

«У него изъяты гранаты РГД-5, осколочные боеприпасы для подствольных гранатометов, патроны 7.62 (240 ед.) и 5.45 (390 ед.), детонаторы», - отметил Лубкивский.