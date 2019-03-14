У оккупантов на трассе "Таврида" просело дорожное полотно (видео)

В некоторых местах машина идет нормально, а в некоторых местах ее раскачивает, хотя по виду дорога целая.

СМИ опубликовали видео, снятое керчанином на трассе "Таврида". На нем видно, что дорожное полотно новой части дороги провалилось в районе поворота на пгт Ленино.

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Также на видео, опубликованном Kerch.fm, заметны проседания дорожного полотна в местах примыкания к элементам мостовых переходов, и две круто стоящие дорожные развязки.

Со слов водителя, на новом дорожном полотне в некоторых местах появились выщербины и мелкие проседания. В некоторых местах машина идет нормально, а в некоторых местах ее раскачивает, хотя по виду дорога целая. Также во многих местах уже стерлась разметка.

Ранее сообщалось, что у оккупантов в аннексированном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту. В поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми.