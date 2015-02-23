На Харьковщине пока не планируют объявлять комендантский час

В Харьковской области вопрос введения комендантского часа в рамках антитеррористической операции на данное время не рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин.

"Относительно комендантского часа, то на эту секунду мы этого не рассматриваем”, - подчеркнул он.

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В то же время, говоря о мероприятиях антитеррористической операции в Харькове, председатель ОГА заметил, что большинство из них лежит в рамках следственно-оперативных действий. По его словам, следственно-оперативные действия, которые проводятся силовиками на территории региона, будут усилены. Кроме того, будут дополнительные проверки автотранспорта, усилено патрулирование улиц и усилены блокпосты.

Харьковский губернатор подчеркнул, что на данный момент есть уже первые результаты антитеррористической операции. При этом он отказался их озвучить, отметив, что она еще продолжается.

По словам председателя ОГА, в середине на этой неделе руководство облуправлений МВД и СБУ отчитаются о результатах антитеррористической операции.

Райнин также отметил, что в Харьковскую область уже прибыли дополнительные спецподразделения и батальоны для обеспечения режима АТО.

“В первую очередь в Харьковской области необходимы дополнительные средства, я имею в виду дополнительный правоохранительный ресурс. Соответствующие батальоны, сейчас не буду их называть, и спецподразделения дополнительно в Харьковскую область уже прибыли, и прибудут еще. Будут усилены блокпосты, будет проведено разграничение работ по охране и обороне границы, еще ряд структурных моментов будет сделан”, - сказал руководитель области.

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По его словам, в области не отказались от планов создания еще одного батальона территориальной обороны.

“Относительно батальона территориальной обороны, считаю, что он необходим, будем с Министерством обороны отрабатывать эти вопросы”, - сказал Райнин.

Он также призвал организаторов общественных акций быть более ответственными, учитывая ситуацию в стране и регионе.

Руководитель области также отметил, что в ближайшее время проведет консультации с руководством облуправлений СБУ и МВД, и по их результатам примет решение относительно необходимости обращения в суд с просьбой запретить массовые мероприятия в регионе.