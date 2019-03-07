Известный российский рэпер выпустил клип, снятый в Киеве (видео)

Локации для съемок нового клипа рэпера Скриптонита выбирала режиссер Таня Муиньо.

Новый проект российского рэпера Скриптонита Gruppa Skryptonite выпустил клип на песню Podruga. Съемки проходили в Киеве - часть четырехминутного видео снято на Троещине.

Клип за сутки стал главным трендом соцсетей.

Локации для съемок выбирала режиссер Таня Муиньо. В клипе участвовала украинская модель Валерия Караман. В ролике она выполняет роль танцовщицы на банкете, а после - гуляет по спальным районом.

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