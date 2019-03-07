СБУ задержала работавшего на ФСБ чиновника Харьковского горсовета

Украинскому чиновнику объявлено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла противоправную деятельность завербованного Федеральной службой безопасности РФ заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк сообщил на брифинге в Киеве.

Читайте такжеПобедителями конкурса в Верховный суд стали 16 «недобросовестных» кандидатов: среди них племянник Кивалова

По его словам, контрразведкой Службы безопасности Украины завершена спецоперация, в результате которой пресечена противоправная деятельность агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

«5 марта этого года контрразведчиками под процессуальным руководством органов прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины - заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета», - сообщил Настюк.

Он отметил, что задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

При этом Настюк не называет имя и фамилию задержанного чиновника.

Как сообщал УНИАН, ранее на Закарпатье депутата райсовета заподозрили в государственной измене.