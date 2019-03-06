Во Львове умер один из авторов Монумента славы – соцсети

Прощание с архитектором должно состояться сегодня, 6 марта.

Во Львове умер архитектор Аполлон Огранович, один из авторов Монумента славы,

Об этом сообщает Varta1, со ссылкой на публикацию Анатолия Короленко в Facebook.

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Отмечается, что Огранович умер в воскресенье, 3-го марта. Именно в этот день во Львове снесли Монумент славы. Прощание с архитектором должна состояться сегодня, 6 марта.

Аполлон Огранович известен тем, что в соавторстве с Мироном Вендзиловичем спроектировал «Монумент Боевой Славы Советских Вооруженных Сил» на улице Стрыйской.

Среди других его работ - памятник «Слава труду» в Радехове (1973, скульптор Яков Чайка), проект реконструкции главпочтамта на улице Словацкого, 1 во Львове (1973-1975, реализован не полностью). Памятник на улице Пекарской, 52, во Львове, в честь подвига советских медиков во Второй мировой войне (1975, скульптор Иван Кушнир).

Напомним, 3 марта во Львове с третьей попытки снесли 30-метровую стелу Монумента славы на улице Стрыйской.