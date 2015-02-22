Судью Печерского суда заставят ознакомиться с материалами возбужденного против нее дела

В пресс-службе напомнили, что 19 сентября 2014 года судья Печерского суда Волкова приняла решение об освобождении из-под стражи экс-командира роты спецназначения полка «Беркут» Дмитрия Садовника, который подозревается в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской. По факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее тяжкие последствия). Судья Волкова получила сообщение о подозрении в совершении этого преступления 6 октября 2014 года.

По словам прокурора города Киева Сергея Юлдашева, следователи столичной прокуратуры завершили досудебное расследование по факту вынесения Волковой заведомо неправосудного решения. Материалы производства открыты для ознакомления подозреваемой и ее адвокатам с 19 декабря 2014 года, однако до этого времени ни Волкова, ни ее защитники так и не ознакомились с материалами досудебного следствия.

«То есть, уже более двух месяцев судья Волкова и ее адвокаты сознательно затягивают (саботируют) этот процесс, чтобы не допустить направления обвинительного акта в суд. И это при том, что материалы уголовного производства состоят всего из 11 томов. Это, в действительности, не так уж и много», - отметил прокурор.

В связи с этим столичная прокуратура направила в районный суд ходатайство об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного производства подозреваемой и ее адвокатами.

Читайте такжеСудьи Печерского суда объявили самоотвод по делу о расстреле на МайданеКак сообщал УНИАН, в прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении командира роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве Дмитрия Садовника и двух его подчиненных - Зинченко и Аброськина, которые вместе с другими правоохранителями утром 20 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ бывших руководителей государства, неправомерно применили огнестрельное оружие и совершили убийство 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве.

Осенью Печерский райсуд Киева изменил Садовнику меру пресечения с взятия под стражу на домашний арест, и подозреваемый скрылся, он объявлен в розыск.

Аброськину и Зинченко суд продлил срок содержания под стражей до 23 марта.