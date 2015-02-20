Вакарчук: ни одна страна не пришла к своему успеху без крови

Украинский Украинский музыкант Святослав Вакарчук не сразу верил в успех Революции Достоинства, хотя и был на Майдане с первых его дней.

Об этом лидер "Океана Эльзы" рассказал в марафоне ТСН.

"Чем ближе к 20 февраля, тем больше вероятность смены власти мне казалась реальной. Хотя в ноябре я еще не верил, но ближе к февралю, и в день 20-го февраля такая вероятность мне казалась высокой", - говорит музыкант.

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Отвечая на вопрос Натальи Мосейчук, могла ли революция состояться без крови, Святослав заметил, что кровавые события не обошли ни одну успешную страну мира.

"Могло бы тогда обойтись и без крови, но ни одна страна не пришла к своему успеху без крови", - считает Вакарчук.