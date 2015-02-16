BBC: Наблюдатели ОБСЕ рассказали о российском гумконвое в Луганске

Наблюдатели ОБСЕ видели прибытие в Луганск 19 грузовиков с так называемым гуманитарным коновоем, который приехал на восток Украины из России в воскресенье. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за 15 февраля, передает BBC Украина.

Двенадцать фур приехали на бывшую кондитерскую фабрику, еще семь - на хлебный завод.

Сообщается, что охранники на хлебозаводе не позволили наблюдателям попасть внутрь.

Однако им дали доступ к месту, где они увидели, как разгружают и составляют "пакеты".

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"Те, кто выгружал товары заявили, что все, что они разгрузили - было продовольствием. По их словам, медицинская помощь и строительные материалы доставили в другие места в Луганской области", - говорится в отчете.

Киев заявляет, что Москва таким образом нарушает международное право, а машины заезжают без надлежащего осмотра их содержимого.

В российском министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что отправили на Донбасс 900 тонн груза - "в основном - продовольствие".