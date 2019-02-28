Серьезную проблему Крымского моста показали на фото

Блогер указал на проблему Крымского моста - его высоту.

В сети на фото показали очевидную проблему с Керченским мостом, незаконно построенном оккупантами.

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Снимки были опубликованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter. Как он отметил, главная проблема сооружения - его высота.

"Попади в калитку. Только гондолы и гондольеры скоро будут протискиваться сюда. Высота, проседание, заиливание", — говорится в подписи к кадрам.

Попади в калитку

Только гондолы и гандольеры скоро будут протискиваться сюда

Высота,проседание,заиливание... pic.twitter.com/jsS2iyRMjV — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) February 26, 2019

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.