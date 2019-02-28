Серьезную проблему Крымского моста показали на фото
12:13, 28 февраля 2019Общество
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Блогер указал на проблему Крымского моста - его высоту.
Оккупанты не признают проблем с Крымским мостом / twitter.com/KrimRt
В сети на фото показали очевидную проблему с Керченским мостом, незаконно построенном оккупантами.
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Снимки были опубликованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter. Как он отметил, главная проблема сооружения - его высота.
"Попади в калитку. Только гондолы и гондольеры скоро будут протискиваться сюда. Высота, проседание, заиливание", — говорится в подписи к кадрам.
Попади в калитку— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) February 26, 2019
Только гондолы и гандольеры скоро будут протискиваться сюда
Высота,проседание,заиливание... pic.twitter.com/jsS2iyRMjV
Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.
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