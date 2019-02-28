Музыкальный продюсер Александр Ягольник считает решение отказаться от участия в Евровидении позорным и таким, что катастрофически ударит по имиджу Украины.

В среду, 27 февраля, Украина отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. Соответствующее решение было принято Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Музыкальный продюсер, композитор, поэт и драматург Александр Ягольник считает это решение позорным и таким, что катастрофически ударит по имиджу Украины. Об этом Ягольник заявил в блиц-интервью "Апострофу".

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"Это колоссальный позор на международном уровне (отказ принимать участие в Евровидении, - ред.), который будут вспоминать наши соседи практически всегда, когда захотят нас потом как-то достать, а все международное сообщество, которое любит Евровидение, будет крутить пальцем у виска. Это наиболее тупое решение, которое когда-либо принимал Аласания в своей жизни. Оно оскорбляет достоинство украинских музыкантов вообще, и тех людей, которые вкладывают свои талант и душу в то, чтобы украинская песня развивалась и была популярной. Потому что так откровенно, как это было сделано с телефонными манипуляциями по YUKO, когда единственная украинская песня группы, солистка которой публично отказывается от российского гражданства в пользу украинского, набирает меньше баллов, чем две девушки из Крыма (дуэт Анна-Мария), которым трудно сказать, что Крым - это Украина. У меня просто нет слов", - заявил продюсер.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. Артистка жаловалась на некоторые пункты предложенного ей договора: "Раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене".

26 февраля, финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Такое же решение затем приняла KAZKA.