В Одессе из 88 бомбоубежищ только 5% доступны и пригодны к эксплуатации - активист

В Одессе из 88 бомбоубежищ только 5% доступны и пригодны к эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель общественной организации «Центр защиты одесситов» Егор Прокопчук. По его словам, организация решила проверить, насколько реален список бомбоубежищ, опубликованный на сайте Главного управления ГСЧС в Одесской области. В частности, указывается, что в Одессе имеется 88 защитных объектов.

«Наша проверка показала, что из 88 указанных бомбоубежищ, реально пригодных и доступных оказалось только 5», - сказал Прокопчук.

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Волонтер отметил, что основная и общая проблема – все объекты закрыты на замок, а ключ, как правило, находится у начальника определенного участка ЖЕУ. Причем, зачастую на одном участке хранятся ключи от пяти-шести объектов. По словам Прокопчука, многие объекты не имеют второго выхода, «поэтому могут оказаться братской могилой в случае завала». В Киевском районе города на 10 тыс. человек населения приходится 1 убежище вместимостью в 150 человек, в Приморском и Малиновский – по 100-120 мест на 10 тыс. населения.

«Самое большое бомбоубежище в городе рассчитано на 300 человек и расположено на территории 11 городской клинической больнице. Но оно, фактически, разваливается. Руководство медучреждения пытается его списать, но власти отказываются, чтобы не понижать статистику. Лучше сказать правду - убежищ у нас нет», - сказал волонтер.

Он отметил, что одно из лучших бомбоубежищ – на территории Суворовского района, в Одесской областной клинической больнице.