В ПЦУ уже перешло столько приходов, сколько вместе имеют три автокефальные церкви – религиовед

Эксперт отметил, что это только начало процесса.

Динамика перехода религиозных приходов в Православную церковь Украины растет, учитывая консервативность церковной среды.

Об этом в комментарии "Прямому" рассказал религиовед Дмитрий Горевой.

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"Конечно, это только начало процесса, потому что вообще церковная среда, она более медленная и консервативная, поэтому и динамика, которую мы наблюдаем, она очень высокая для такого рода среды. Действительно, это в четыре раза больше, чем за предыдущие пять лет. Когда кто-то спрашивает: много или мало 325 приходов — это, по моим подсчетам, как три автокефальные церкви, например Польская, Чешская и Иерусалимская церкви в совокупности имеют где-то 320-340 приходов. То есть, у нас за месяц пришло столько приходов, сколько три больших церковных субъекта в принципе имеют — это довольно большой показатель", – считает эксперт.