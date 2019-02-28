8 марта в Украине: сколько будем отдыхать в 2019 году (календарь)

Украинцев ждут длинные выходные в марте – с 8 по 10 число.

У украинцев в марте 2019 года будет дополнительный выходной в пятницу, 8 марта, в Международный женский день.

Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 марта.

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Календарь на март 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 20;

- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).

8 марта – дополнительный выходной в честь праздника – Международного женского дня.

Кто и почему хочет отменить выходной 8 марта в Украине

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович неоднократно выступал за отмену выходного дня 8 марта и переформатирование празднования этого праздника.

Он заявлял, что УИНП подготовил законопроект, предусматривающий изменения по этому вопросу в государственном календаре.

Предлагается, в частности, переформатирование этого праздника. Международный женский день Вятрович называет "атавизмом советского прошлого".

Отметим, что соответствующий законопроект еще не поддержало правительство, и поэтому он не внесен в парламент.

Как сообщал УНИАН, в Украине этой весной будет три выходных подряд в марте по случаю Международного женского дня и пять выходных подряд по случаю Пасхи (28 апреля) и Дня труда (1 мая).