Украина без Евровидения: скандалы с национальным отбором на конкурс (видео)

В Общественном вещании заявили, что на данный момент не ведут переговоры ни с одним исполнителем.

Продолжается скандальная эпопея вокруг украинского отбора на Евровидение-2019.

Победительница Нацотбора MARUV отказалась подписать контракт с НТКУ. Певица заявила, что «хочет дарить свое творчество без цензуры», поскольку увидела в контракте ограничения своих прав и свобод. В частности, запрет на импровизацию во время выступления и интервью без согласия НТКУ. В случае нарушения MARUV ожидал бы штраф в размере 2 млн гривен.

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В Общественном вещании заявили, что будут выбирать представителя среди финалистов нацотбора. Однако группа Freedom Jazz, которая заняла второе место, также отказалась от участия в Евровидении-2019. Третьей среди финалистов была KAZKA, которая тоже не захотела представлять Украину на конкурсе.

«Нам не нужна победа любой ценой», – заявили в коллективе.

Далее в списке финалистов – группы Brunettes Shoot Blondes, YUKO и дуэт ANNA MARIA.

Отметим, группа Brunettes Shoot Blondes также сообщила, что в случае, если НСТУ предложит им представить Украину на Евровидении-2019, они откажутся.