В Киеве СБУ провела санкционированные обыски в группе охранных компаний священника "УПЦ МП"

СБУ установила связь священнослужителя бывшей УПЦ МП, который является соучредителем компаний, с российскими парамилитарными структурами.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски в помещениях группы охранных компаний «Служба безопасности Стелс».

Как сообщили в пресс-центре СБУ, 26 февраля оперативники в рамках имеющегося уголовного производства провели санкционированные обыски в помещениях группы охранных компаний «Служба безопасности Стелс», соучредителем которых является один из священнослужителей бывшей УПЦ МП.

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Правоохранители предварительно установили, что в результате незаконной деятельности указанных субъектов хозяйствования в государственный бюджет, минуя систему налогообложения, не поступило свыше 9 миллионов гривень налогов, что нанесло существенный ущерб экономическому потенциалу страны.

По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в ходе обысков обнаружена литература антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Также, отметили в СБУ, установлена связь указанного священнослужителя УПЦ МП с российскими парамилитарними структурами.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля НАБУ провело обыски в Полтавской облгосадминистрации.