В Одессе сорвалась встреча родственников военнопленных моряков с дипломатами из США и ЕС

Проведение встречи планировалось на борту американского эсминца Donald Cook.

В Одессе сорвалась встреча родственников военнопленных украинских моряков с дипломатами из США и ЕС.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее данным, встреча должна была состояться на борту американского эсминца USS Donald Cook (DDG75), прибывшего в Одесский морской порт 25 февраля.

Геращенко отмечает, что ранее получила информацию о том, что семьи моряков не смогли посетить эсминец якобы из-за акции «Кто заказал Катю Гандзюк?», во время которой вчера вечером на морском вокзале задержали ее участников. Однако позже ей сообщили о другой причине.

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«Позже мне сбросили ссылку, экскурсия была отменена из-за поздней заявки. Спасибо за эту ссылку. Это важно, я имела другую информацию от источников, близких к семьям (об акции протеста – УНИАН). Я обязательно свяжусь с ВМС Украины и узнаю, почему должностные лица не смогли быстро оформить заявку, если семьи были приглашены и прибыли», - написала Геращенко.

Первый вице-спикер парламента акцентирует, что ей «действительно очень и очень обидно», что семьи не смогли посетить эсминец, так как для них это было бы важное событие и психологическая поддержка.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.

5 февраля президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина будет отстаивать свое право свободного прохода через Керченский пролив. Президент не стал конкретизировать, когда состоится очередной проход украинских кораблей через Керченский пролив, но отметил, что на кораблях будут только добровольцы, журналисты и эксперты ОБСЕ.

25 февраля в Одесский морской порт вошел американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG75), на борту которого вчера состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и специального представителя Государственного департамента США по вопросам Укрaины Курта Волкера.

Вечером 26 февраля на морском вокзале порта возле американского эсминца задержали двоих участников акции «Кто заказал Катю Гандзюк?».