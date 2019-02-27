Группе KAZKA предложили поехать на Евровидение 2019 от Украины

На данный момент представители группы KAZKA не отвечают, рассказали в Общественном.

После того, как группа Freedom Jazz отказалась от участия в Евровидении, представители Общественного сделали предложение группе KAZKA.

Об этом расссказала член правления Общественного Александра Кольцова, передают "Вести".

"На данный момент представители группы KAZKA не отвечают, я написала их музыкальному продюсеру Андрею Уреневу. – говорит Кольцова. - Посмотрим, что будет дальше. Если они откажутся, тогда далее мы будем обсуждать целесообразность продолжения дальнейших переговоров с другими артистами с юристами и СТБ".

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"Мне кажется, что произошло то, чего мы не хотели, а именно – политизация конкурса. Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающих с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе. Поскольку очень многие артисты, которые в прошлые годы участвовали в нацотборе так или иначе тоже были каким-либо образом связаны с Россией – выступали или делали аранжировки", - отметила Кольцова.

По ее словам, даже если окажется так, что все артисты, выступавшие в финале нацотбора на Евровидение, откажутся принимать участие в главном конкурсе, это все равно не станет поводом для каких-либо санкций, в том числе штрафов со стороны организаторов этого конкурса.

"Если Украина в этом году не представит своего артиста на Евровидении никаких штрафных санкций не последует, поскольку мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя, – сказала Кольцова. - EBU обнародовали достаточно четкий месседж – разбирайтесь, а когда определитесь, высылайте".

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019.

26 февраля финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ.