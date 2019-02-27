цей матеріал доступний українською

Ани Лорак показала трогательное фото

09:12, 27 февраля 2019
Общество
887 0
Лорак недавно развелась с мужем Муратом / фото УНИАН

Читайте также"Кажется, что вам 18 лет": Ани Лорак удивила сеть новым фото

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, где она вместе с дочерью предстала в одинаковых строгих пиджаках В кадре на лицах "Дивы" и Софии - лучезарные улыбки.

"Какие милашки", "Копия вас!", "Маленькая Ани Лорак", "Какие милые", "Очень милое и душевное фото", – пишут в комментариях.

❤️

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Ранее бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в ярко-розовом платье с глубоким декольте, слегка обнажившим грудь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак