Ани Лорак показала трогательное фото

На снимке артистка присела рядом с дочкой и приобняла ее.

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась трогательным снимком с 7-летней дочерью Софией.

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, где она вместе с дочерью предстала в одинаковых строгих пиджаках В кадре на лицах "Дивы" и Софии - лучезарные улыбки.

"Какие милашки", "Копия вас!", "Маленькая Ани Лорак", "Какие милые", "Очень милое и душевное фото", – пишут в комментариях.

Ранее бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в ярко-розовом платье с глубоким декольте, слегка обнажившим грудь.