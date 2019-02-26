"Кажется, что вам 18 лет": Ани Лорак удивила сеть новым фото

В комментариях к фото пишут, что певица прекрасно выглядит.

Опальная украинская певица Ани Лорак показала поклонникам новый образ.

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В кадре артистка позирует в черной толстовке. Волосы исполнительницы аккуратно собраны в пучок. На лице у Ани Лорак слишком много макияжа, как можно увидеть на фото. Возможно, певица увлеклась в очередной раз фотошопом.

Большинству подписчиков очень понравилось фото исполнительницы: "Кажется, что вам 18 лет", "Нереально красивая", "Как вы похожи на на Ёлку!".

Ранее бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в ярко-розовом платье с глубоким декольте, слегка обнажившим грудь.