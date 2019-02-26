Приговор по ДТП в Харькове: Зайцевой стало плохо

Судья уже около часа зачитывает приговор.

Елене Зайцевой, водителю автомобиля Lexus, фигурантке дела о ДТП на Сумской в Харькове, стало плохо в процессе зачитывания приговора.

Ее вывели из зала суда. Второй фигурант дела, Геннадий Дронов, остается в зале.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.

В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва – 20-летняя девушка.

Одна из пострадавших – Жанна Власенко, которая находилась на 20-й неделе беременности. Она несколько недель провела в медикаментозном сне, но в итоге врачам удалось спасти жизнь и ей, и ребенку. В апреле 2018-го года она отказалась от претензий к Зайцевой после получения от семьи 100 тыс. грн. От претензий к девушке после получения компенсаций отказались трое потерпевших.

Еще одна пострадавшая – 28-летняя Оксана Евтеева – потеряла в аварии мужа и сестру, а сама несколько месяцев провела в реанимации.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.