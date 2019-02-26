"Допустили до участі? - не допускайте суч*сті": Потап зачитал рэп в поддержку MARUV
Украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) выразил поддержку украинской певице MARUV, которую фактически отстранили от участия в Евровидении 2019.
На своей странице в Instaram Потап выложил видео, в котором зачитал рэп в поддержку исполнительницы, назвав ситуацию "цирком":
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«Ми не пускаем на Евровидение MARUV
– Простите, но я буду груб, народ не так уж туп,
Зачем же превращаете идеи в труп?
В мене питання, воно останнє:
Якщо MARUV така погана – Нах*й ці змагання!
Допустили до участі? - не допускайте суч*сті!
Тепер – і конкурс «Євробачення» у нас помер
І конкурс «Євробачення» для мене вмер…
Вибори завжди були у нас була цікава тема,
Але навіщо так з артистом?
Ви, нікчеми…»
Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.
Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступила против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.
На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.
В НОТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора в этом году, имеет признаки политизации.
«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора», - отмечается в сообщении.