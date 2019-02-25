УГКЦ ответила на призыв Филарета не служить в Софии Киевской

Там добавили, что до тех пор, пока руководители Церквей не обсудят спорные вопросы, "официальные комментарии не предоставляются".

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) заявила, что пока окончательно не решила, проводить ли богослужения в Софийском соборе в Киеве.

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Об этом сообщает департамент информации УГКЦ. "В настоящее время окончательное решение относительно формата проведения обществом нашей Церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года не принято", - говорится в заявлении.

В Церкви объяснили, что УГКЦ руководствуется нормами государственного законодательства и "с уважением относится к чувствам наших православных братьев".

"С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава (глава УГКЦ) в Украину", - сообщили в департаменте.

Там добавили, что до тех пор, пока руководители Церквей не обсудят спорные вопросы, "официальные комментарии не предоставляются".

Ранее бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святославу с призывом не проводить запланированную на 7 апреля литургию в Софийском соборе в Киеве. Он пояснил, что "это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия" и это может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев".