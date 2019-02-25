Подозреваемый в госизмене Замана лишил Украину системы ПВО - Матиос

В частности, были расформированы зенитно-ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С-300В.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, находясь на этой должности, расформировал зенитно-ракетные дивизионы и авиационные воинские части, лишив Украину системы противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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«В период пребывания в должности начальника Генерального штаба были расформированы зенитно-ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С-300В, в том числе 874-й зенитный ракетный дивизион, 137-я зенитная ракетная бригада, 5001-й зенитный ракетный дивизион, 281-й зенитный ракетный дивизион 208-й зенитной ракетной бригады, 19 авиационных воинских частей, а также 114-я бригада тактической авиации была переформатирована с бригады в эскадрилью», - заявил он.

То есть, по словам Матиоса, расформирования этих воинских частей и подразделений фактически лишило ПВО всю страну, в том числе Военно-воздушные силы, которые являются основной ударной силой в любых военных конфликтах.

Напомним, бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

О том, что правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, стало известно 25 февраля.

Справка. Владимир Замана, начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014.