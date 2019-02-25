В Харьковской области СБУ блокировала механизм финансирования террористов "ЛНР"

Местные псевдопредприниматели закупали на оккупированной территории Луганской области подакцизные товары, в частности, табачные изделия. Затем контрафакт перемещали на подконтрольную украинской власти территорию.

В Харьковской области сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

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Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что местные псевдопредприниматели систематически закупали на оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, в частности табачные изделия, которые затем перемещали на подконтрольную украинской власти территорию.

По информации СБУ, деньги, полученные от реализации контрафакта, использовались для содействия в противоправной деятельности террористической организации «ЛНР».

Правоохранители задержали курьера при прохождении таможенного осмотра в международном аэропорту «Харьков» при попытке вывезти очередную партию контрафакта в одну из соседних стран. Также вблизи населенного пункта Станица Луганская задержали еще одного фигуранта дела, который пытался незаконно переместить контрафактные изделия с временно оккупированной территории Луганщины.

Следователями УСБУ в Харьковской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.