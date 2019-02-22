"Лояльности от них ждать не стоит": Тука рассказал о людях с пророссийскими взглядами на Донбассе

Огромное количество семей на Донбассе сейчас "разорваны", отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

На Донбассе остались люди с пророссийскими взглядами и симпатиями относительно так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Читайте такжеМного населенных пунктов на Донбассе после деоккупации придется "закрыть на ключ" – эксперт

Об этом на "Прямом" в ток-шоу "Эхо Украины" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Говорить то, что там сейчас нет людей с пророссийскими взглядами и симпатиями относительно так называемой "ЛНР" и "ДНР" – это тоже нечестно было бы. Есть такие люди. Огромное количество семей сейчас нет. Есть семьи – я с ними общался – в которых или сын, или брат, или отец во время боевых действий надели кавалерские георгиевские ленты и отдали Богу душу. Конечно, ожидать от таких людей лояльности к украинской власти – я думаю, не стоит", - сказал он.