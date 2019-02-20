Страшная дата: исполняется 5 лет со времени расстрела Небесной Сотни (видео)

18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины.

5 лет назад произошел жестокий расстрел активистов Революции Достоинства. Во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков.

Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро. 20 февраля 2014 года силовики убили наибольшее количество участников Революции достоинства.

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Кроме того, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни. Как известно, в период с 18 по 22 февраля в регионах Украины запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.