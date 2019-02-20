В сети высмеяли Крымский мост
11:09, 20 февраля 2019Общество
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Блогер показал кадры Крымского моста, высмеяв это сооружение.
Крымский мост снова высмеяли / фото twitter.com/KrimRt
Керченский мост в оккупированном Крыму высмеяли в сети, сравнив его с калиткой.
Соответствующий пост и фото к нему в Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым. "Калитка и забор по кличке мост", – говорится в сообщении.
Крымский мост снова высмеяли / фото twitter.com/KrimRt
Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.
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