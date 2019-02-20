В сети высмеяли Крымский мост

Блогер показал кадры Крымского моста, высмеяв это сооружение.

Керченский мост в оккупированном Крыму высмеяли в сети, сравнив его с калиткой.

Соответствующий пост и фото к нему в Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым. "Калитка и забор по кличке мост", – говорится в сообщении.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.