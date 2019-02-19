В Киеве завтра ограничат движение на Северном мосту в направлении Троещины

Также в течение дня ограничат движение транспорта на мосту, на пересечении улицы Братиславская с улицей Шолом-Алейхема.

В Киеве завтра в первой половине дня будет ограничено движение транспорта на Северном мосту в направлении жилого массива Троещина.

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Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

В связи с выполнением ремонтных работ движение ограничат с 10:00 до 14:00 на Северном мосту через реку Десёнка в направлении Троещины, с 14:00 до 19:00 - на путепроводе на пересечении улицы Братиславская с улицей Шолом-Алейхема.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Южном мосту 18-20 февраля частично ограничат движение транспорта.