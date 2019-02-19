В Украине за время агрессии РФ создано 29 бригад и полков - Генштаб

По словам Полторака, была реформирована система территориальной обороны Украины и создан мощный оперативный резерв, в который зачислены почти 200 тысяч резервистов.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Бессараб заявил, что в Украине за время военного противостояния с РФ сформировано 29 новых боевых бригад и полков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время специального заседания Верховной Рады Украины в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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По его словам, в ВСУ проведено реформирование системы военного управления, боевой подготовки и всестороннего обеспечения, которые постепенно становятся совместимыми с армией НАТО.

«За время противостояния российской агрессии сформировано 29 новых боевых бригад и полков, обновлен отдельный род войск - Десантно-штурмовые войска, создан отдельный род сил - Силы специальных операций», - заявил Бессараб.

Кроме того, он отметил, что была реформирована система территориальной обороны Украины и создан мощный оперативный резерв, в который зачислены почти 200 тысяч резервистов, имеющих опыт выполнения задач в зоне боевых действий.

Как сообщал УНИАН, Бессараб также заявил, что украинская армия летом 2014 года освободила от российского агрессора более 200 населенных пунктов, что составляет 70% от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.