К расстрелам на Майдане привели приказы глав силовых структур времен Януковича - экспертиза

Луценко обнародовал на заседании профильного комитета Рады данные экспертизы, которыми установлена прямая причинно-следственная связь между приказами бывших руководителей силовых структур и гибелью людей в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.

Приказы руководителей силовых структур времен президентства Виктора Януковича привели к расстрелам участников Революции достоинства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, данные экспертизы однозначно утверждают, что приказы, действия, решения Януковича и бывших руководителей МВД, СБУ, Государственной пограничной службы, Внутренних войск, Вооруженных сил были в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий для граждан, находившихся 18-20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве.

Луценко подчеркнул, что речь идет о деятельности чиновников по подготовке и проведению 18-20 февраля в центре Киева и в Украине антитеррористических мероприятий с использованием оружия и спецтехники, а также личного состава. Все это «находится в прямой причинно-следственной связи с наступлением последствий в виде гибели участников массовых собраний и военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, причинением им телесных повреждений и повреждением имущества», - процитировал генпрокурор заключение экспертизы.

Как сказал Луценко, такое заключение приведет к заочному следствию и осуждению бывших руководителей силовых структур.