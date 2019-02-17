В СИЗО Симферополя не приняли передачу для Балуха от жены

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя.

В Симферопольском СИЗО у жены украинского активиста Владимира Балуха Натальи не приняли передачу, сообщает Крымская правозащитная группа.

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По словам Натальи, отмечают правозащитники, отказ принять посылку для украинца сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.

«Со среды (13 февраля), за три рабочих дня,ответственным за прием передач не прислали необходимые документы, а в субботу и воскресенье начальство не работает», – цитируют жену Балуха правозащитники.

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытаются выяснить причины этапирования активиста из керченской колонии.

По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).