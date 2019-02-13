Правозащитники: Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя

Подконтрольная Кремлю "прокуратура" в Крыму подала кассационное представление по делу активиста Владимира Балуха, но его защитники пока не ознакомлены с содержанием указанного документа.

Украинского политического заключенного Владимира Балуха против его воли этапировали из СИЗО, предположительно на заседание подконтрольного Кремлю так называемого "Верховного суда" в Крыму.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

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"Украинского активиста Владимира Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании", - заявили правозащитники.

В частности, по информации пресс-службы так называемого "Верховного суда" Крыма, 30 января 2019 года поступило кассационное представление "прокуратуры" на приговор так называемого "Раздольненского районного суда" по делу Владимира Балуха о "дезорганизации деятельности Раздольненского ИВС" (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

Кассационное представление подал «заместитель прокурора» Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена).

"Владимир Балух и его защита на это время не ознакомлены с содержанием указанного кассационного представления “прокурора”, поэтому пока неизвестно, о чем именно просит “прокурор", - сказано в сообщении.

"Украинец отказывается участвовать в любых заседаниях оккупационных судов, указывая на их нелегитимность, по этой причине и был против этапирования его в Симферополь", - добавили правозащитники.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.

25 января подконтрольный Кремлю «суд» в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства защиты Балуха о его условно-досрочном освобождении.