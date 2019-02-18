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В Киеве пенсионерка поучаствовала в "акции" и потеряла $7,5 тысяч (видео)

14:49, 18 февраля 2019
Общество
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Мошенники передали бабушке сертификат, но сообщили, что за участие в акции необходимо заплатить / фото пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Аферисты около одного из супермаркетов предложили пенсионерке принять участие в розыгрыше, который предполагает выигрыш приза или сертификата на покупку продуктов в супермаркете.

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Мошенники передали бабушке сертификат, но сообщили, что за участие в акции необходимо заплатить определенную сумму.  Поэтому пенсионерка вынесла из квартиры 13 тысяч гривень и 7 тысяч долларов, отдав их аферистам. После этого мошенники подменили конверт с настоящими деньгами на фальшивые и попытались скрыться. Их задержали на улице Андрея Малышко.

Группу людей, в составе которых были две женщины и трое мужчин, доставили в отделение полиции. Все участники махинации оказались жителями временно оккупированной территории. Аферисты проживали в одном из хостелов Киева.

Задержанным грозит до трех лет лишения свободы.

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Теги: #мошенники#Киев