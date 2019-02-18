цей матеріал доступний українською

Светлана Лобода в ванне взволновала Instagram (фото)

08:01, 18 февраля 2019
Общество
80 0
Новый снимок Лободы взволновал сеть / фото instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеГорячая Светлана Лобода выпустила клип на песню Instadrama (видео)

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала черно-белое фото, сделанное в ванне. В кадре она появилась, очевидно, без одежды, ее волосы собраны, на лице - традиционный яркий макияж.

"Во всем хороша, чертовка!", "Красавица", "Безупречно", "Такая сексуальная", "Огонь", - пишут в комментариях.

Ранее Светлана Лобода показала закулисье российской версии шоу "Голос. Дети", в котором она участвует в качестве наставника.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Светлана Лобода