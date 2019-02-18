Светлана Лобода в ванне взволновала Instagram (фото)

Фанаты засыпали звезду комплиментами.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в России, порадовала поклонников новым фото.

Читайте такжеГорячая Светлана Лобода выпустила клип на песню Instadrama (видео)

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала черно-белое фото, сделанное в ванне. В кадре она появилась, очевидно, без одежды, ее волосы собраны, на лице - традиционный яркий макияж.

"Во всем хороша, чертовка!", "Красавица", "Безупречно", "Такая сексуальная", "Огонь", - пишут в комментариях.

Ранее Светлана Лобода показала закулисье российской версии шоу "Голос. Дети", в котором она участвует в качестве наставника.