Состояние политзаключенного-евромайдановца Коломийца в российской колонии ухудшилось – жена

В 2016 году Андрея Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство двух бывших «беркутовцев» во время событий на Майдане в Киеве.

Состояние здоровья Андрея Коломийца - незаконно осужденного в РФ украинца, участника Евромайдана, которого содержат в колонии в Краснодаре, ухудшается.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщила супруга Андрея Галина Коломиец, которая с 11 по 13 февраля 2019 года побывала в колонии на свидании с мужем.

По словам Г.Коломиец, Андрея продолжают мучить головные боли, появились сильные боли в области живота, обострился псориаз.

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После свидания женщина пыталась узнать у начальника медсанчасти колонии, что со здоровьем ее супруга, и как можно ему помочь. Однако ей отказали в получении такой информации. Начальник медсанчасти сослался на то, что он не имеет права разглашать сведения о здоровье заключенного его родственникам без письменного заявления самого заключенного. Г.Коломиец намерена сделать письменный запрос в медсанчасть после того, как муж напишет необходимое заявление.

Также она сообщила, что Андрей состоит на профучете в колонии в г. Краснодар как “склонный к нарушению режима и пропаганде”.

“Из-за этого профучета Андрея в колонии не хотят брать на работу”, — отметила Г.Коломиец.

Кроме того, по информации жены украинца, во время ее посещения колонии к Коломийцу в очередной раз приезжал представитель украинского консульства в Ростове-на-Дону. У Коломийца состоялась беседа с консулом в присутствии представителя колонии, встреча фиксировалась видеокамерой.

Правозащитники напомнили, Коломийца, жителя Киевской области, 1993 года рождения, 10 июня 2016 года признали виновным и приговорили к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения МВД «Беркут» во время событий на Майдане в Киеве, по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 (убийство двух и более лиц (незаконченное)), ст. 228 (хранение наркотических средств), ст. 30 (покушение на преступление). Украинец был задержан на территории Кабардино-Балкарии, а потом перевезен в Крым.

Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано. Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Коломийца в атаках на «Беркут».

После вынесения приговора Коломиец был этапирован в российскую исправительную колонию № 14 в Краснодарском крае.