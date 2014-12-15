ИС: с "гуманитарным конвоем" из РФ прибыли российские наемники

Об этом на своей странице в соцсети написал координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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«В Красном Луче идет формирование нового "батальона" боевиков. В составе создаваемого подразделения зафиксированы всего несколько представителей местного населения, основная часть боевиков ‒ российские наемники, прибывшие из РФ с "гуманитарным конвоем" №9. Большая часть наемников ‒ представители люмпенизированных слоев населения», - написал Дмитрий Тымчук.