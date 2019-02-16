Адвокат о состоянии политзаключенного Бекирова: боли в сердце, инсулин не помогает

Защита планирует добиться вывоза Бекирова в одну из городских больниц Симферополя для повторного медицинского осмотра.

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого оккупанты в Крыму обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, не помогает назначенный после медицинского освидетельствования инсулин.

Из-за этого у политзаключенного сохраняется повышенный уровень сахара в крови, а также появились боли в сердце, пишет Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Исляма Велиляева.

"Сегодня я посетил Эдема Бекирова в СИЗО. Он постоянно жалуется на здоровье. У него постоянно высокое давление, и уровень сахара. Это при том, что ему три раза в день делают инъекцию инсулина. Раньше, когда он принимал таблетированные препараты от сахара, они ему помогали - уровень сахара был в пределах нормы. Кроме того, из-за того, что ему колют инсулин, у него появились боли в сердце и одышка. Инсулин, как известно, дает нагрузку на сердце. Спит он все так же - сидя, так ему легче", - пояснил адвокат.

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В связи с этим защита сомневается в целесообразности назначенных Бекирову препаратов.

"Возникают обоснованные сомнения по поводу целесообразности назначенного Бекирову инсулина. Другими словами, я делаю вывод - это пустышка. Объясню, как происходит прием инсулина: он подходит к двери, и через "кормушку" ему колют инсулин. Что находится в этом шприце он не знает, но эффекта от него мы не видим. Что касается культи на ноге: она не заживает. Все необходимые материалы, мази, бинты ему передают родные. Перевязки он делает себе сам. Если возникнут перебои в доставке бинтов и мазей, ситуация будет совсем плачевной", - добавил Велиляев.

Защита планирует добиться вывоза Бекирова в одну из городских больниц Симферополя для повторного медицинского осмотра.

"На данный момент его нужно везти в городскую больницу и делать повторное обследование у эндокринолога, поскольку уровень сахара желает быть лучшим. По словам сотрудников медсанчасти при СИЗО, следующий плановый вывоз в больницу на медицинское освидетельствование может быть только через три месяца. Естественно, ждать такое количество времени мы не будем. Мы будем ежедневно писать всевозможные жалобы и ходатайства следователю и руководству СИЗО о том, чтобы его как можно быстрее вывезли в больницу для осмотра", - резюмировал адвокат.

У российских оккупантов пока не комментировали заявление адвоката о состоянии Бекирова.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Эдема Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Активиста обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинскую помощь. Также у Бекирова ампутировали ногу.

На следующий день после задержания так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

15 января Денисова сообщала, что Бекирова вывозили в Симферопольскую больницу на медобследование. 18 января стало известно, что Бекирова вернули в СИЗО, хотя его обследование должно было длиться две недели.

23 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что состояние Бекирова резко ухудшилось.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова убеждена, что Российская Федерация скрывает информацию об истинном состоянии здоровья Бекирова.