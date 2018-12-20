Гриневич рассказала, куда обращаться ребенку в случае буллинга в школе

Новый закон, направленный на противодействие буллингу, предусматривает четкий алгоритм действий в случае травли.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала, куда могут обращаться дети и подростки, которые стали свидетелями или жертвами буллинга в школьных и других учебных заведениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

«Если ребенок стал свидетелем буллинга в учебном заведении, прежде всего он может рассказать об этом родителям, учителю, психологу или непосредственно директору. Кроме этого, ребенок может обратиться на горячую линию ОО «Ла Страда - Украина» по противодействию насилию в семье или по защите прав детей; в Центр социальной службы по вопросам семьи, детей и молодежи; Национальную полицию Украины; Центр предоставления бесплатной правовой помощи», - говорится в сообщении.

Также Гриневич отметила, что новый закон предусматривает четкий алгоритм действий в случае травли.

«Если педагог или другой работник учебного заведения стал свидетелем буллинга, то он должен сообщить руководителю заведения независимо от того, пожаловалась ему жертва буллинга или нет. После получения обращения ребенка соответствующее лицо или орган информирует руководителя заведения образования в письменной форме о случае буллинга. Руководитель заведения рассматривает такое обращение и выясняет все обстоятельства. В дальнейшем он созывает заседание комиссии по рассмотрению случаев буллинга и определяет дальнейшие действия. Если комиссия признала, что это был буллинг, а не одноразовый конфликт, то руководитель заведения обязан уведомить уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины и Службу по делам детей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав такой комиссии могут входить педагоги, психолог, социальный педагог, родители пострадавшего и «буллера», руководитель заведения и другие заинтересованные лица. В случае, если комиссия не квалифицирует случай как буллинг, а пострадавший не согласен с этим, то он может сразу обратиться в органы Национальной полиции Украины. Но в любом решении комиссии руководитель заведения обеспечивает психологическую поддержку всем участникам случая.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллинга (травли)» (регистрационный номер 8584), которым определены типичные признаки буллинга и предусмотрены штрафы за травлю.

Штрафы за буллинг составят от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть от 850 грн до 1700 грн или от 20 до 40 часов общественных работ.

Если буллинг совершен группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, штраф будет больше - от 100 до 200 минимумов (1700 - 3400 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции о случаях буллинга участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением до 20 процентов заработка.