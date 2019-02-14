День Ангела Валентина: значение имени, приметы, поздравления

Все Валентины, Валечки и Валюши в свой день ангела получают самые теплые красивые и радостные поздравления с именинами.

14 февраля все влюбленные празднуют День святого Валентина, а те, кто носит имя этого святого отмечают именины. Интересно, что с Днем ангела можно смело поздравлять и женщин, и мужчин и если среди твоих знакомых есть Валюши, Валентины, Валентиновны и Валентиновичи.

Свои именины Валентина по церковному календарю отмечает несколько раз в год. Все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками. К примеру, 8 января, 23 февраля, 29 июля.

Но, пожалуй, наиболее известным и всенародно любимым является День святого Валентина, который католическая церковь чтит 14 февраля. В этот день принято поздравлять всех с Днем влюбленных, а кроме того те, кто носит имя Валентин или Валентина, празднуют свои именины.

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День Ангела Валентина 2019

Происхождение скандинавское – сильный, воинственный, мощный. Возможно, корни его идут от имени Вали – сына верховного бога викингов Одина и богини Ринд. В детстве Валентины очень подвижны – большие непоседы. Они добры, откровенны, жертвенны. Часто это еатуры несчастливые, нервные, резкие. Их вечный крест – семейные неурядицы, неустроенность в жизни.

Именины Валентина

Валентин является добрым и легким человеком. С ними интересно общаться. Однако всегда заметно, что на душе у них больше, чем они говорят. Он отзывчив и всегда относится с пониманием ко всем людям. В детстве Валентин всегда послушный ребенок, его не нужно воспитывать, он как будто все, что ему необходимо извлекает из жизни для себя сам. Валентин всегда является хорошим другом, ему можно доверить любые откровения, он поймет, где нужно посочувствует, а ваш разговор никогда не выйдет за рамки.

В жизни любит спокойствие и ровное ее течение. Не любит резких перемен, сюрпризов и кардинальных изменений во внешности. Все должно быть гладко, легко и спокойно. Даже если ему понадобится снять стресс, он предпочтет спокойную прогулку по улицам города или почитает книгу. В учебе он больше склонен к гуманитарным наукам. Не любит ровный счет, а напротив, любит поразмышлять, пофантазировать, помечтать. Любит скромных женщин со спокойным характером. И в жены выберет себе именно такую женщину.

Человек сильный и волевой. Скуп на похвалу, однако спокоен и выдержан настолько, что его трудно вывести из состояния равновесия. Обладает даром притягивать людей.

Святые: Валентин Доростольский (именины 7 мая), Валентин Римлянин (именины 19 июля), Валентин Италийский (именины 12 августа).

Валентин Именины по Церковному Календарю

27 Апреля – Валентин

7 Мая – Валентин Доростольский, мч.

1 Июня – Валентин (Лукьянов), прмч., иеромонах /новомуч./

20 Июня – Валентин (Белов), сщмч., иерей /новомуч./

19 Июля – Валентин Римлянин, сщмч., пресвитер

12 Августа – Валентин Интерамский (Италийский), сщмч., епископ

4 Октября – Валентин (Никольский), сщмч., иерей /новомуч./

11 Октября – Валентин (Калентин)

9 Ноября – Валентин, мч.

2 Декабря – Валентин (Корниенко), мч. /новомуч./

Поздравления с Днем ангела Валентины

Милая Валентина, поздравляем с именинами!

Пусть на твоем лице чаще сияет улыбка,

Пусть из глаз не исчезают искорки счастья,

Пусть тебя никогда не покидает удача,

И пусть тебе всегда сопутствует успех!

Будь всегда эффектной, привлекательной, чудесной, интересной женщиной!

***

Дорогая наша Валентина,

Поздравляем с именинами тебя!

Будь всегда веселой и активной,

И по жизни ты шагай любя!

Пусть беда и хворь проходят мимо,

Будь здоровой и красивой ты,

Будь и телом, и душою сильной,

И пускай исполнятся мечты!

***

Милая Валюшка, пусть сияет на лице улыбка, пусть горят искорки счастья в глазах, пусть из рук не выскользнет удача, пусть ноги несут тебя к успеху по тропинкам добра. С днём рождения. Желаю всегда оставаться такой же чудесной, волевой, сильной, красивой и интересной женщиной.

***

Валентин – как отголосок счастья,

Имя твое силы придает.

Пусть судьба, коль это в ее власти,

Радость и удачу принесет.

Поздравляю от души, от сердца,

Именины для того и есть,

Чтоб теплом друзей ты мог согреться,

И признанье в их глазах прочесть!

С днем Ангела Валентины: видео

Ранее УНИАН рассказал о меню на День Валентина. Ведь свою половинку на День святого Валентина можно порадовать не только подарком, но и вкусным блюдом.