Главе Херсонского облсовета Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк

Ранее Владислава Мангера исключили из партии "Батькивщина".

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Гражданину Мангер В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - заявил он.

Кроме того, генпрокурор разместил в соцсети фотографию сообщения о подозрении, в котором указывается, что заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук, рассмотрев материалы предварительного расследования и установив наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении лицу в совершении уголовного преступления, сообщил Мангеру, 27.04.1970 года рождения, уроженцу города Киева, гражданину Украины, председателю Херсонского областного совета, о том, что он подозревается в организации убийства, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны пять человек. Сейчас под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным – Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову – суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

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5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому Торбину якобы передавал Игорь Павловский – помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского.

21 января 2019 года в СБУ заявили, что подозреваемый в организации убийства Гандзюк Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко) объявлен в международный розыск.

31 января председатель Херсонского облсовета Мангер заявил о приостановлении своего членства в партии ВО «Батькивщина» на время расследования дела об убийстве Гандзюк.