Шокин изменил порядок назначения прокуроров в регионах

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом частично изменил порядок рассмотрения материалов о назначении на должности прокуроров областей и их заместителей, а также городских, районных, межрайонных и районных в городах прокуроров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в соответствии с приказом, материалы на назначение указанных прокуроров будут согласовываться всеми заместителями генерального прокурора. Кроме того, кандидаты будут проходить соответствующие собеседования для выяснения профессионального уровня и подготовленности к исполнению служебных обязанностей на руководящих должностях.

Читайте такжеШокин поручил проверить деятельность всех региональных прокуроров во время Революции ДостоинстваТаким образом, назначения будут осуществляться только после тщательного изучения кандидатур каждым из заместителей генерального прокурора Украины, говорится в сообщении.

Как считают в ГПУ, изменение порядка назначения позволит значительно повысить уровень требований к профессиональным качествам кандидатов, которые претендуют на занятие руководящих должностей в региональных прокуратурах и избавиться от практики единоличного принятия решений.